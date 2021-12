Imagens gravadas por uma câmera de segurança acoplada no colete balístico de um dos policiais militares da Rocam da 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina/PR mostram a perseguição a um traficante de drogas na tarde de quarta-feira (29), que resultou em um grave acidente de trânsito deixando um dos policiais feridos (assista abaixo).

O soldado Hildeberto Viana foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro consciente e orientado. No entanto, na unidade hospitalar o policial tinha dificuldade para respirar e exames revelaram a suspeita de traumatismo na coluna cervical do soldado.

Viana foi transferido na noite de quarta-feira para a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Jacarezinho/PR, e pouco tempo depois para uma unidade hospitalar em Londrina.

De acordo com o comandante da 4ª CIA, capitão Marciano Corsini, a motocicleta conduzida pelo traficante, uma Honda XRE, colidiu com um GM Vectra na avenida Oliveira Motta, no cruzamento com a rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, e atingiu uma das motos BMW da Rocam. O traficante ainda tentou fugir a pé do local, mas acabou preso em seguida.

O traficante transportava porções de cocaína e ecstasy (droga sintética). Ele foi preso em flagrante e encaminhado à 38ª Delegacia Regional de Polícia de depois para a Cadeia Pública de Andirá