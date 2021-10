Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná resultaram em 1,2 tonelada de maconha apreendida no fim de semana, entre sexta-feira (15) e domingo (17). Um caso chamou muita atenção, em Campo Mourão um caminhão guincho foi usado por traficantes para tentar driblar a fiscalização.

Os policiais rodoviários federais estavam em fiscalização na BR-158, em Campo Mourão, quando decidiram abordar um caminhão guincho que transportava um veículo Golf. Com o motorista do guincho, viajava o casal, responsável pelo automóvel.

Atrás dos bancos dianteiros e no interior do porta-malas do carro, os PRFs encontraram 234,97 quilos de maconha e 16,62 quilos de skunk. O rapaz de 26 anos e a mulher de 18 anos, moradores de Foz do Iguaçu, levariam as drogas para São Paulo. Eles utilizaram o serviço do guincho para tentar escapar da abordagem policial. O Golf possui registro de roubo/furto.

Já em Mandaguari, na BR-376, na noite de sábado (16), os policiais deram ordem de parada a uma Fiat Strada que seguia de Maringá a Londrina. O condutor não obedeceu e tentou atropelar um policial, que conseguiu saltar para não ser atingido. Em alta velocidade, o condutor fugiu e abandonou o veículo alguns quilômetros à frente.

No compartimento de carga da Strada haviam diversos fardos com tabletes de maconha, que após pesados totalizaram 370 quilos. Os policiais descobriram que as placas eram falsas e que o veículo havia sido tomado de assalto em Arapongas, em 17 de agosto.

Na região de Cascavel e Guarapuava, 543 quilos de maconha foram apreendidos em três ações durante a Operação Égide, que é realizada pela PRF desde o início do mês nos principais pontos críticos das rodovias federais do Brasil, com objetivo de combater o roubo de cargas e veículos e o tráfico de drogas e armas.

A primeira apreensão foi na sexta-feira (15), quando 115,1 quilos de maconha eram transportados em um veículo Kia Picanto, que foi abordado na BR-277, em Cascavel. O casal de namorados que estava no veículo foi preso. O condutor informou que pegou o carro com a droga em Foz do Iguaçu e levaria até Curitiba.

Em Irati, também na sexta-feira, os policiais realizavam rondas na BR-277 quando receberam informações de um Fiat Strada em atitude suspeita, foram atrás do veículo e conseguiram abordá-lo na PR-484. No compartimento de carga foram encontrados 219,9 quilos de maconha. O motorista contou que levaria a droga de Cascavel para a capital paranaense. O homem já possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Já no domingo (17), na BR-277 em Cascavel, a equipe abordou um Citroen/C3 que viajava sentido Foz do Iguaçu-Cascavel. Dentro do carro havia vários tabletes de maconha, que totalizaram 208,3 quilos. O motorista revelou que pegou o carregamento em Cidade de Leste, no Paraguai.