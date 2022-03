Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Vila Rosa é campeã da 1°copa master de futebol sub 40.

Em homenagem ao senhor Pedro Lopes Pinheiro. A grande final aconteceu nesta manhã de domingo 6 de março 2022 na arena da Vila Rosa na cidade de Jacarezinho, a partida foi contra os renegados da linda cidade de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, o time da casa fez seu papel e venceu por 2 a 0 com os gols no segundo tempo de Chupão e Adriano Balaio.

Estiveram presente no evento várias autoridades o deputado federal Pedro Lupion juntamente com o prefeito municipal Marcelo Palhares que deram o pontapé inicial da partida.

A arbitragem da final foi realizada pelo árbitro renomado nacionalmente Heber Roberto Lopes a partida teve a transmissão ao vivo da rádio corneta com Paulão Paraná, Rogério e comentários de Rubinho Massafera.

Parabéns a todos participantes e organizadores do evento Luiz Carlos do Nascimento, Ederalo, Geladeira entre outros.