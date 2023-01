Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A virada do ano foi menos violenta nas estradas que cortam o Paraná. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), responsáveis pelas rodovias federais e estaduais, as estradas tiveram registros de redução nos números entre os últimos dias de 2022 e o primeiro dia de 2023.

Nas estradas federais, a redução de acidentes graves foi de 60%. Ao todo, foram seis acidentes entre o dia 30 de dezembro de 2022 e o dia 1º de janeiro de 2023, contra 15 acidentes registrados entre 31 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022.

O número de feridos também caiu 54% (43 feridos na virada para 2023, contra 93 na virada para 2022). O número de mortes reduziu 40%, com três vítimas fatais na virada deste ano, contra cinco mortes na virada de 2022.

Virada para 2023 teve menos mortes, feridos e acidentes nas estradas que cortam Paraná

Nas estradas federais, número de mortes caiu 40%. Já nas estaduais, a redução foi de 63%. Nenhuma morte ocorreu no sentido ao litoral do Paraná

02 de janeiro, 2023

Números

Foto: Rodrigo Felix Leal/SEIL.

Já nas rodovias estaduais, o monitoramento do BPRv identificou a redução de 63% no número de mortes em decorrência de acidentes nas estradas estaduais – foram 7 óbitos nos últimos dias contra 19 no mesmo período do ano passado.

Durante a operação, que faz parte das ações do Verão Maior Paraná, o BPRv registrou 48 acidentes, com 64 feridos, enquanto que no ano passado foram 47 ocorrências com 65 feridos.

“Registramos uma redução significativa no número de mortes nas rodovias estaduais, apesar de termos atendido quase o mesmo número de acidentes que no ano passado. É importante ressaltar que o reforço dos policiais nas rodovias com radares móveis e abordagens fez com que infratores não seguissem viagem colocando em risco a vida dos demais usuários”.

explica o major Gustavo Dalledone Zancan, subcomandante do BPRv

Os policiais fizeram 731 testes de etilômetros, que resultaram em 37 notificações por embriaguez ao volante e cinco prisões. Na virada anterior, com a redução no número de viagens de fim de ano devido à pandemia, foram aplicados 228 testes nas rodovias estaduais.

Além disso, o BPRv aplicou 4.978 autuações por excesso de velocidade nas rodovias e 1.545 autos de infração por outras irregularidades, como ultrapassagem em local proibido, farol queimado, passageiro/condutor trafegando sem cinto de segurança, questões documentais e mau estado de conservação do veículo.

A operação também resultou na apreensão de duas armas de fogo e na remoção de 64 veículos das estradas pela Polícia Militar do Paraná.

Foto: PMPR.

Sem mortes no litoral

Quem pegou as rodovias que levam ao litoral nos dias de maior movimento para as festividades de ano novo foi surpreendido pela ausência de filas e congestionamentos, historicamente registrados, segundo a PRF.

A restrição do tráfego pesado de carretas implementada pela PRF nas rodovias que levam de Curitiba ao litoral paranaense e catarinense, promoveu a fluidez do trânsito e a segurança viária. Conforme a polícia, nenhum acidente grave ou morte ocorreu nesses trechos durante o período quando as carretas estavam proibidas de rodar.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, de sexta à domingo, uma média diária de 42 mil veículos passou pelas praças de pedágio na BR376, um número 28% maior que nos dias normais.