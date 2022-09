Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um Youtuber, da cidade de Inácio Martins, na região central do estado, foi alvo de uma operação da Polícia Ambiental do Paraná. Nesta segunda-feira (5), em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os agentes foram até a localidade Goes Artigas, na zona rural do município, e localizaram o suspeito, de 39 anos.

De acordo com as autoridades, o youtuber colaborou com a equipe policial e indicou os locais onde estavam instaladas as armadilhas. O homem utilizava um canal em uma rede social para divulgar imagens de captura e caças de animais.

Durante a operação, o Ibama emitiu um Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 101.500, além de um termo de apreensão das armadilhas. O suspeito também assinou um Termo Circunstanciado da Polícia Militar do Paraná (PMPR).