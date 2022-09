Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 4 anos de idade, ampliando ainda mais a parcela da população autorizada a receber o imunizante, informou a agência na noite de sexta-feira (17).

A Anvisa disse que contou com a consulta de especialistas externos de sociedades médicas, que tiveram acesso aos dados dos estudos e resultados apresentados pela Pfizer, para avaliar a ampliação da faixa etária da vacina. Até então, o imunizante estava autoridade para todas as pessoas acima de 5 anos.

“O olhar de especialistas externos foi um cuidado adicional adotado pela Anvisa para que o uso da vacina por crianças fosse aprovado dentro dos mais rigorosos critérios, considerando, para isso, o conhecimento de profissionais médicos que atuam no dia a dia com crianças e imunização”, disse a Anvisa em comunicado.

A vacina para crianças entre 6 meses e 4 anos tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para as faixas etárias previamente aprovadas e deverá ser aplicada em três doses, sendo as duas primeiras com intervalo de três semanas e a terceira pelo menos oito semanas após a segunda dose.