Uma bebê nasceu com uma cauda de 6 cm de comprimento nas costas, logo acima das nádegas, em Jundiaí, município de São Paulo. O caso raríssimo aconteceu em 2020, mas só se tornou público agora após ser relatado na última edição do Journal of Pediatric Surgery.

A cauda é um raro defeito congênito chamado espinha bífida. Em casos assim, durante o período de desenvolvimento fetal, algumas vértebras que deveriam proteger a medula espinhal não se formam, permanecendo abertas.

Isto faz com que parte da medula espinhal se projete pela abertura e fique exposta ao líquido amniótico. A projeção leva à formação de uma estrutura semelhante a uma cauda.

