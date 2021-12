Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Familiares do pequeno Francisco Guedes Bombini, de 5 anos, o “Super Chico” comemoraram a alta do menino do hospital após ele vencer a Covid-19 pela segunda vez. O apelido de Super Chico veio após muitas batalhas que o garoto, que tem síndrome de Down, precisou enfrentar desde o nascimento prematuro. Durante os cinco anos de vida, Chico passou por sete cirurgias (uma delas ainda no útero) realizadas por causa de problemas renais, cardíacos e hipotireoidismo.

No ano passado, Chico teve o primeiro diagnostico da Covid-19 e ficou 18 dias internado, sendo 13 deles na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A segunda alta veio nesta semana e a mãe do garoto, Daniela Guedes, comemorou nas redes sociais. “Já está em casa e está tudo bem”, publicou.

Na postagem, Daniela agradeceu a mobilização dos seguidores com as orações e disse que “aos poucos” vai contando os detalhes.

Veja a publicação: