‘Bebê gigante’ nascido com mais de 7 quilos é o maior do Amazonas

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nasceu na tarde de quarta-feira, 18, no Hospital Padre Colombo, da Diocese do município de Parintins, que fica a 369 quilômetros de Manaus, o maior bebê do Estado do Amazonas. Angerson veio ao mundo às 11h27, pesando 7,328 quilos e 59 centímetros. Embora tenha nascido com peso bem acima do normal, ele é considerado um recém-nascido saudável e seu estado de saúde é estável, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde.

Mãe do bebê, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 anos, mora em Parintins e tem mais cinco filhos. A jovem deu entrada no hospital na tarde de terça-feira, 17, para consulta obstétrica para acompanhar a gestação. Durante o atendimento, constatou-se que ela estava gerando um bebê GIG (Grande para Idade Gestacional) e, considerando o tempo gestacional de 40 semanas, a equipe médica a encaminhou para o procedimento de parto cesárea, de acordo com a direção do hospital.

“Eu não esperava essa surpresa, eu pensei que seriam quatro quilos, mas veio com sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando muita força”, disse a mãe do bebê.

De acordo com a obstetra Artemisia Pessoa, a mãe já havia passado por algumas situações de risco no pré-natal, mas a equipe, ao identificar a situação do caso de um bebê GIG, orientou que o procedimento fosse realizado.l