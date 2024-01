Neste domingo (28), um paciente humano recebeu o primeiro implante de chip cerebral do ‘Neuralink’, empresa que desenvolve pesquisas no campo de neurotecnologia, fundada pelo bilionário, Elon Musk.

O chip, denominado Telepathy (telepatia, em tradução para o português), tem o tamanho de uma moeda e é capaz de controlar um celular, computador e qualquer dispositivo apenas apenas com os comandos cerebrais.

O aparelho é implantado em uma região do cérebro responsável pela ‘intenção do movimento’ e por intermédio de um robô cirúrgico.

De acordo com a ‘Neuralink’, o dispositivo foi criado com o objetivo de ajudar pessoas que perderam alguma funcionalidade de algum membro do corpo, como tetraplégicos ou pessoas com paralisias graves.