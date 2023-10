Olha que notícia boa! Aumentou em 106%, mais do que dobrou o número de transplantes de órgãos no Brasil. Cresceu também o número de doadores. Até agora foram 2.435, enquanto em 2022, eram 2.310 no mesmo período. É recorde, mas precisa mais porque 40 mil pessoas ainda estão na fila da doação.

Para avançar, os centros transplantadores do Sistema Único de Saúde (SUS) vão receber um total de R$ 56 milhões extras para transplantes de órgãos e medula óssea. Os serviços credenciados aumentaram de 31 para 64.

Faustão e Marcos Frota são algumas das celebridades que fazem campanha pela doação de órgãos e medula óssea. Em um vídeo emocionante, Faustão, que recentemente recebeu um coração doado, reiterou: “Devemos nos unir, essa é uma luta pela vida”.

Emoção e razão

A doação de órgãos envolve muita emoção, mas também bastante razão. Em geral, a decisão pela doação envolve a dor da morte, no caso de doador morto, e a dúvida pelo sucesso da cirurgia, no caso do doador vivo. Não é fácil.

Porém, o desafio é justamente este: garantir vida para quem tem a doação como única ou última opção. Pensando nisso, foi realizada uma cerimônia emocionante em que pacientes que viveram situações envolvendo a doação de órgãos contaram suas histórias.

As autoridades do Ministério da Saúde aproveitaram a solenidade para anunciar os números recordes de doações e doadores, assim como o aumento de investimentos no Sistema Nacional e Transplantes (SNT).

No Brasil, mais de 40,3 mil pessoas aguardam a oportunidade de realizar um transplante de órgão. Uma pessoa pode ser potencialmente doadora de oito órgãos.

O secretário de Atenção Especializada à Saúde, Helvécio Magalhães, comemorou os avanços, mas insiste é preciso mais.

“Os dados deste ano mostram que, apesar de todas as dificuldades, é possível crescer o número de transplantes no Brasil”, disse.

Confira os dados sobre transplantes de órgãos no Brasil

Apenas em 2023, os números mostram o seguinte avanço:

Rim (3.930)

Fígado (1.574)

Coração (281)

Pâncreas e rim conjugados (58)

Pulmão (55)

Pâncreas (15)

Transplante multivisceral (1)

Córnea (10.575)

Medula óssea (1.972)

Serviços credenciados

No país, há 1.198 serviços credenciados para transplantes.

As autorizações de novos serviços estão em 19 estados e incluem:

17 centros autorizados para transplante de medula óssea

14 para córnea/esclera,

10 para rim

7 para fígado

5 para procedimentos musculoesqueléticos

2 centros para coração

2 centros para pâncreas

2 centros para rim/pâncreas conjugados

2 centros para pele

2 centros para valva cardíaca

1 centro para transplante de pulmão

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, ressaltou que o SUS é excelência em várias áreas e, uma delas, é o transplante de órgãos.

“Em muitos casos não é possível outro caminho a não ser o transplante, por isso reforço o nosso compromisso integral com a saúde”, disse.

A ministra destacou que todo o processo deve ser humanizado e sensível. “O transplante não é o fim de um processo, o medicamento que depois as pessoas precisam tomar também é parte do Sistema Único de Saúde. A humanização é nossa prioridade.”

O mês de setembro foi dedicado à campanha “Doe uma segunda chance, doe órgãos” em que foi reforçada a importância da conscientização sobre o ato de doar.

Potenciais doadores

O Ministério da Saúde registrou, ao longo deste ano, aumento no número de potenciais doadores, com índice de 67,6 por milhão de pessoa, enquanto, em 2022, o número registrado foi de 62,6.

Para doação de órgãos, é necessário que o doador esclareça de forma explícita para a família a intenção.

A doação só é autorizada mediante aval da família.

Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista de espera.

O Ministério da Saúde informou que a lista para transplantes é única e vale tanto para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto para os da rede privada.

O sistema é auditável, sendo possível a apuração de qualquer atualização incorreta na lista de transplantes.

O Brasil como referência mundial

O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo.

Em números absolutos, é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.

O Sistema Nacional de Transplantes é vinculado ao Ministério da Saúde, responsável pela regulamentação, controle e monitoramento do processo de doação e transplantes realizados no país.

40 mil pessoas na fila

E é preciso lembrar que, apesar do recorde em 2023, o Brasil tem mais de 40 mil pessoas na fila de doação de órgãos.

Avise a sua família que quer ser doador!