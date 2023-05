Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Abrem nesta sexta-feira (26) as inscrições para o novo programa Mais Médicos, do Governo Federal, com prioridade para profissionais brasileiros formados no país. O edital foi divulgado nesta segunda-feira (22)e prevê 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios em todas as regiões do país. No Paraná, são 327 vagas.

Também poderão participar brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS) em vagas não ocupadas por médicos com registro no país.

As inscrições seguem abertas até 31 de maio e a previsão, segundo a pasta, é que os profissionais comecem a atuar nos municípios no fim de junho. Para se inscrever, é preciso acessar o site do programa, clicando aqui.