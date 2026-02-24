Pesquisadores espanhóis anunciaram um avanço extraordinário: um exame de sangue detecta Alzheimer com precisão superior a 94 %, segundo um estudo clínico recente.

O novo método, baseado na medição da proteína p-tau217, testou a eficãcia em 200 pessoas com mais de 50 anos que apresentavam sintomas cognitivos. Com isso, os médicos conseguiram identificar sinais da doença de maneira mais correta do que apenas com exames clínicos tradicionais.

Como funciona o exame de sangue para Alzheimer

O segredo do teste está na detecção de um biomarcador no sangue que reflete alterações que ocorrem no cérebro durante o desenvolvimento da doença. Essa proteína (p-tau217) ocorre quando há sinais de degeneração neural, permitindo aos especialistas distinguir entre casos de Alzheimer e outras causas de perda de memória de forma mais eficaz.

Antes, diagnósticos precisos exigiam exames invasivos como punção lombar ou exames caros de imagem cerebral, muitas vezes inacessíveis no sistema público de saúde. Agora, um simples exame de sangue detecta Alzheimer com resultados comparáveis aos testes mais complexos.

Resultados que impressionam

O estudo mostrou que a precisão diagnóstica aumentou de aproximadamente 75 % — com base apenas em avaliação clínica — para 94,5 % com a conclusão do exame de sangue.