O Natal de Mark Fenrich será especial. O homem recebeu um rim da família pela quarta vez e vai comemorar o milagre da vida novamente.

Mark, de 34 anos, nasceu com uma doença que impede que seus rins funcionem perfeitamente. O primeiro transplante veio ainda bebê, antes de completar 2 anos de idade. Na época, a primeira doadora foi a mãe. Depois disso, ele já recebeu mais 3 órgãos, um do pai, um do tio e por último, um do primo.

A última cirurgia foi um sucesso e Mark se recupera bem! “Não há realmente nenhuma quantia em dólares e nenhuma palavra que eu possa dizer que seja suficiente para agradecê-los”, disse.

Rins começam a falhar

O caso de Mark, que mora no Texas, Estados Unidos, é um caso que desafia a medicina.

Convivendo com um distúrbio genético chamado SHUa (síndrome hemolítico-urêmica atípica), Mark tem formação de pequenos coágulos no sangue.

A doença bloqueia o fluxo sanguíneo para os rins, os fazem falhar e aí o homem precisa de novo transplante.

Transplantes ainda na infância

O primeiro transplante foi logo cedo, quando Mark tinha quase 2 anos.

Com o rim recebido da mãe, ele viveu saudável até os 12 anos.

“A medida que cresci, meus pais me trataram como uma criança normal, eles não enfatizaram que eu tinha essa coisa iminente em segundo plano”, explicou.

Quando estava entrando na adolescência, o rim falhou e ele precisou de um segundo transplante. Foi a vez de seu pai ajudar.

“Então, depois de tudo isso, eu esqueci desse problema e só tomei os remédios diários”, disse o homem.

Problema voltou

Até que em 2015, com 26 anos, a saúde de Mark novamente apresentou problemas.

O rim dessa vez veio de um tio.

“Esperávamos que esse fosse o último que eu precisasse, mas não funcionou dessa forma”, disse.

Quando parecia tudo normal, em 2022 veio uma péssima notícia: o rim transplantado começou a falhar também.

Diálise e tratamento

O pesadelo não parecia ter fim, mas mesmo assim Mark nunca desistiu de lutar.

“Mark fez muito disso tudo acontecer, porque ele não disse não. Ele continuou lutando sempre”, disse o cirurgião John Bynon, do Memorial Hermann Transplante Center, em Houston.

Mais um transplante seria um grande desafio, porque em cada operação anterior havia “esgotado” um local para um novo transplante.

Além disso, sucessivos transplantes deixam o corpo sensibilizado.

Mas Mark foi em frente e iniciou a diálise, até que um novo doador apareceu.

Era um de seus primos, que ao entrar no centro cirúrgico, acabou desistindo.

Nem isso abalou Mark, que se menteve firme e forte até que um outro primo aparecesse para ajudar!

Após alguns meses desse último transplante, o homem disse que se sente saudável e forte. Para evitar outra rejeição, ele está usando um medicamento que interrompe o processo de rejeição.

Gratidão eterna

Mark não esconde a gratidão por todos envolvidos no processo.

Ele também incentivou a doação de órgãos e explicou que a iniciativa pode fazer a diferença na vida de muita gente.

“Para o receptor que precisa de um rim, a única esperança é que as pessoas sejam educadas e tomem a decisão de doar”, concluiu.