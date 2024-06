O Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, vai realizar entre 11 a 14 de junho a Semana da Coluna, que tem o intuito de realizar cirurgias de alta complexidade em oito adolescentes com escoliose. A cirurgia, conhecida como artrodese da coluna, tem o objetivo de estabilizar a coluna vertebral e reduzir as dores dos pacientes.

Os procedimentos têm cerca de quatro horas e 30 minutos de duração, e contam com duas equipes multiprofissionais, além do reforço de três ex-residentes da instituição. O Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Pequeno Príncipe é referência nacional no tratamento de escoliose em crianças e adolescentes.

Essa condição pode causar desconforto e dores musculares, afetando também o sistema respiratório e cardíaco com o tempo. Quanto mais cedo o problema for diagnosticado, maiores serão as chances de um tratamento bem-sucedido e de melhora na qualidade de vida.

Além das cirurgias, o hospital oferece consultas e procedimentos de grande porte, contando com uma equipe de 20 médicos e uma infraestrutura moderna.