A depressão é uma doença séria. Muitas vezes, a pessoa que enfrenta essa doença não consegue sequer levantar para tomar um banho, muito menos, lavar uma louça ou limpar um cômodo.

Por isso, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a modelo brasileira Ellen Milgrau está fazendo um trabalho lindo. Ela vai fazer faxinas na casa de quem luta contra a depressão.

A faxina feita por ela é parte de uma série de vídeos que a modelo começou a compartilhar em seu perfil no TikTok no início de março. Essas publicações viralizaram e acumulam mais de 30 milhões de visualizações somente nessa rede social.

A modelo contou que já encontrou de tudo. São louças acumuladas, roupas sujas, restos de comida nos cômodos, incontáveis baratas e até mesmo larvas.

Ellen contou que o projeto surgiu em março quando precisou ajudar um amigo com depressão. A modelo lembra que desde pequena aprendeu que casa limpa é espelho do que tem dentro de nós.

Se está desorganizada e suja, fica mais difícil ficarmos bem. “Parece que a vida só funciona quando a casa tá limpa”, comentou.

E após identificar que seu amigo estava com dificuldades para limpar a própria casa, a modelo se ofereceu para fazer a faxina. Começava alí o projeto Faxina Milgrau.

“A gente costumava falar: vamos fazer uma intervenção, chegar com as vassouras e tudo na sua casa. A gente só falava, mas chegou um momento em que ele realmente pediu ajuda”, contou Ellen.

Os vídeos de limpeza foram inspirados em publicações da finlandesa Auri Katariina, que se tornou um fenômeno mundial ao fazer faxinas nas casas de pessoas que enfrentam problemas de saúde mental, ou outras dificuldades que as impedem de conseguir limpar o local em que moram.

Com a repercussão dos vídeos, Ellen e Lua passaram a receber inúmeras mensagens por e-mail, pelo Instagram e TiKTok de pessoas pedindo para serem ajudadas.

Para definir em qual casa irão, elas olham fotos do local e conhecem melhor a história do morador do imóvel.

“A gente já consegue identificar quem são aqueles que buscam a gente e realmente precisam da nossa ajuda”, diz Ellen.

Que iniciativa incrível meninas! Avante!

