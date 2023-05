Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A vacinação contra a gripe (influenza) está disponível, desde esta segunda-feira (15), para toda a população com mais de 6 meses de idade, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. Até então, o imunizante estava sendo aplicado apenas em indivíduos dos grupos prioritários.

A pasta antecipou em 15 dias a inclusão de todas as faixas etárias na campanha de vacinação por estar com estoques altos armazenados nos postos de saúde, registrando uma baixa procura dos grupos de maior risco à infecção do vírus influenza.

“Infelizmente, essa é a nossa realidade, uma baixa procura da vacina destinada a grupos de risco maior. Normalmente, a liberação para qualquer pessoa ocorre quando acaba a campanha oficial. Mas o Ministério da Saúde antecipou em duas semanas, o que representa um benefício pra todos”, avalia a pediatra Mônica Levi, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

A médica esclarece 7 dúvidas sobre a campanha de vacinação contra a gripe.

Para saber o que aconteceu e ler a matéria completa do Portal Metrópoles, clique aqui