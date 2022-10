Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O simples uso do Apple Watch já ajudou muito gente mundo afora. Mais que auxiliar quem pratica atividades físicas, o aparelho alertou pessoas de diferentes maneiras, desde quem descobriu uma traição por causa do relógio a quem se salvou de uma taquicardia com alertas do acessório. Desta vez, uma moradora dos Estados Unidos descobriu que estava grávida por conta do smartwatch.

A mamãe de 34 contou sua história no fórum de histórias Reddit e revelou que o relógio inteligente foi o que a ajudou a descobrir sua segunda gravidez. Após alertas de repentina alteração cardíaca, mesmo quando estava em repouso, a estadunidense procurou um médico para entender a causa dos acelerados batimentos. Foi quando veio o diagnóstico: ela estava gestante.

Mãe de uma criança de um ano e meio, ela achou que poderia estar com algum virose ou com Covid-19. Após a realização de um exame de sangue, a mulher descobriu que estava grávida de quatro semanas.