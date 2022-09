Pessoas com sangue tipo A são mais propensas a ter AVC antes dos 60 anos, diz estudo

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland (EUA) revelou que pessoas do grupo sanguíneo do tipo A estão mais suscetíveis a sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) antes dos 60 anos. A doença já matou mais de 75 mil pessoas no Brasil em 2022, segundo o Portal da Transparência de Registro Civil.

Em uma meta-análise de 48 estudos feitos na América do Norte, Europa, Japão, Paquistão e Austrália sobre genética e AVC isquêmico, os cientistas avaliaram dados de 17 mil pessoas que tiveram derrame ao longo da vida e cerca de outras 600 mil que nunca sofreram com a doença. Conforme os responsáveis pelo trabalho, o estudo analisou os cromossomos coletados destes grupos e identificou variantes genéticas associadas ao AVC. A área de cromossomo inclui o gene que determina o tipo sanguíneo de uma pessoa.

Se por um lado aqueles que têm o tipo sanguíneo A estão mais propensos a sofrer um derrame, o estudo apontou que as pessoas pertencentes ao subgrupo O – o mais comum – tem menos chances de ter um derrame.

“Após o ajuste para sexo e outros fatores, os pesquisadores descobriram que aqueles que tinham sangue tipo A tinham risco 16% maior de ter um derrame precoce do que pessoas com outros tipos sanguíneos. Aqueles que tinham sangue tipo O tiveram um risco 12% menor de ter um derrame do que pessoas com outros tipos sanguíneos”, disse a Universidade de Maryland, em comunicado.

Um dos principais responsáveis pelo estudo, o professor de Medicina Braxton Mitchell destacou que a associação do tipo sanguíneo com o AVC tardio foi mais fraca do que com o acidente vascular cerebral precoce. “Ainda não sabemos por que o tipo sanguíneo A confere um risco maior, mas provavelmente tem algo a ver com fatores de coagulação do sangue, como plaquetas e células que revestem os vasos sanguíneos”, explicou o coautor do estudo, Steven Kittner.

Para o coordenador da Unidade de AVC do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Octávio Neto Pontes, a “pesquisa é bastante robusta”, mas a limitação do estudo deve ser considerada, uma vez que houve diversidade limitada entre os participantes, conforme reconhecem os pesquisadores responsáveis pelas análises. Embora o trabalho tenha se baseado em dados de participantes de diferentes países e continentes, só 35% destes são não europeus.

“Não podemos facilmente extrapolar esses dados para a população do Brasil, pois temos miscigenação muito grande e não sabemos se esses achados também são com este mesmo grau de associação que vemos na população brasileira, que é muito diversificada em relação à etnia”, disse Pontes ao Estadão. O especialista também reforçou que o tipo sanguíneo não deve ser o único fator considerado quando o assunto é riscos de sofrer AVC.