Uma proteína que destrói cânceres agressivos abriu caminho para que cientistas dos EUA desenvolvessem uma pílula de tamanho único contra a doença.

Experimentos em camundongos e tecidos humanos se mostraram eficazes contra os tumores mais agressivos de mama, pâncreas, ovários e cérebro.

O composto, conhecido como ERX-41, deixa o tecido saudável ileso. O resultado do estudo foi publicado na revista Nature Cancer .

Início dos ensaios Clínicos

Os resultados foram tão encorajadores que os ensaios clínicos devem começar nos próximos meses.

“Identificamos uma vulnerabilidade crítica em vários tipos de câncer e validamos nossas descobertas em vários tipos de células cancerígenas e modelos animais”, disse o autor do estudo, o professor Ratna Vadlamudi, da Universidade do Texas, EUA.

“A variedade de linhagens celulares e xenoenxertos em que o composto demonstrou funcionar é convincente e indica que está visando uma vulnerabilidade fundamental nas células cancerígenas”.

Os xenoenxertos são tumores humanos cultivados em modelos de camundongos para fins de pesquisa. As descobertas podem levar a drogas empolgantes para cânceres que têm poucos tratamentos eficazes.

Pesquisa inovadora

A equipe do laboratório do Prof. Vadlamudi estuda o câncer de mama e ovário com o objetivo de desenvolver inibidores de pequenas moléculas para tumores resistentes às terapias atuais.

Em 2017, eles identificaram um composto chamado ERX-11 que tem como alvo a proteína do receptor de estrogênio (ER) que conduz a maioria dos cânceres de mama.

Ao rastrear produtos químicos semelhantes, os pesquisadores mostraram que o ERX-41 matou cânceres de mama ER-positivo e triplo-negativo (TNBCs) em placas de Petri.

Eles não têm receptores para os hormônios estrogênio, progesterona e fator de crescimento epidérmico humano 2 – e são os mais mortais.

Os pesquisadores então mostraram que o ERX-41 também atacou um grande número de tumores humanos cultivados a partir de várias dessas linhagens celulares em modelos de camundongos.

“O perfil de segurança e alto índice terapêutico deste composto é particularmente notável e é um bom presságio para a tradução clínica”, disse o professor Vadlamudi.

Outros tumores

Outros testes descobriram que o ERX-41 também é eficaz contra tumores pancreáticos, cerebrais e ovarianos. Estão entre os mais letais, com poucos tratamentos eficazes.

“Esta vulnerabilidade tem uma grande janela terapêutica, sem efeitos adversos em células normais ou em camundongos”, acrescentou o Prof. Vadlamudi.

“Nosso estudo implica uma estratégia direcionada para tumores sólidos, incluindo mama, cérebro, pâncreas e ovário, em que pequenas moléculas biodisponíveis por via oral resultam na morte de células tumorais”, concluiu.

Com informações da Universidade do Texas e GNN