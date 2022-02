O médico endocrinologista André Vianna explica que o aumento dos casos de obesidade no país interfere diretamente no número de diagnósticos de diabetes.

“90% dos casos de diabetes no mundo são do tipo 2, uma condição que é resultado do acúmulo de gordura abdominal, sedentarismo e maus hábitos alimentares. Quanto maior o índice de pessoas obesas, maiores as chances de os diagnósticos de diabetes aumentarem”, afirma Vianna .

O diabetes é uma doença que consiste na alta concentração de açúcar no sangue. A insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, auxilia o organismo no processo de absorção da glicose.

Segundo Vianna, o acúmulo de gordura abdominal afeta diretamente o funcionamento dessa insulina.

“O sobrepeso e a obesidade diminuem a capacidade do pâncreas de produzir insulina ou faz com que o organismo crie uma resistência a esse hormônio. Essas duas situações caracterizam o diabetes tipo 2. Se não controlado, a pessoa pode ter graves complicações, como perda visual e problemas renais e cardiovasculares”, explica.

As orientações médicas para evitar os picos de hipo e hiperglicemia em pacientes com diabetes, além do uso de medicamentos prescritos, é a prática de atividade física regular junto com uma alimentação saudável e balanceada. Essas mesmas recomendações são válidas para evitar a obesidade.