O transtorno bipolar é uma doença que pode facilmente ser confundida com alterações de humor regulares. Mas, ao contrário das mudanças de ânimo que ocorrem no dia a dia, indivíduos com bipolaridade tendem a apresentar quadros de mania e são mais suscetíveis a terem depressão. Por isso, é essencial monitorar os sentimentos e comportamentos de pessoas com o diagnóstico bipolar.

Buscando o acompanhamento cotidiano dos pacientes e a redução do preconceito em torno da condição, o médico psiquiatra Renato Silva desenvolveu o aplicativo Estabiliza. O app foi lançado em julho de 2022 e está disponível nas versões iOS e Android.

Por meio das funcionalidades, é possível tracejar o progresso das pessoas diagnosticadas e trazer informações que descompliquem a condição. O app é totalmente gratuito e pode ser usado também para auxiliar pessoas com depressão e borderline.