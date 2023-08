Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sim, rir é o melhor remédio e faz bem para o coração porque melhora a capacidade de bombeamento do sangue, sabia? E o ideal é gargalhar pelo menos duas vezes por semana. (veja abaixo)

A conclusão é de cientistas brasileiros, que apresentaram a novidade na reunião anual da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Amsterdã, no último domingo, 27. E deram dicas do que fazer para a gente rir mais nessa vida.

“Nosso estudo descobriu que a terapia do riso aumentou a capacidade funcional do sistema cardiovascular”, explicou o médico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Marco Saffi, autor principal do estudo.

Como ajuda o coração

O estudo mostra que gargalhar faz aumentar o fluxo sanguíneo pelo corpo e o motivo é simples:

“O riso beneficia o coração ao liberar endorfinas, que reduzem a inflamação e promovem o relaxamento do coração e dos vasos sanguíneos. Além disso, diminui os níveis de hormônios do estresse, que exercem pressão sobre o sistema cardiovascular”, afirma o médico.

Além de melhorar o bombeamento, os cientistas brasileiros observaram uma melhoria no índice de expansão das artérias

A pesquisa

A pesquisa brasileira reuniu 26 adultos diagnosticados com doença arterial coronariana para observar como rir pode beneficiar o coração

A pesquisa estudou 26 adultos com idade média de 64 anos diagnosticados com doença arterial coronariana, causada pelo acúmulo de material gorduroso nas paredes das artérias que fornecem sangue ao coração.

Os participantes foram acompanhados durante três meses e divididos em dois grupos.

O primeiro grupo assistia a dois programas de comédia com uma hora de duração por semana, incluindo comédias populares.

A outra metade assistia a dois documentários com assuntos sérios, que abordavam temas políticos e sobre o meio ambiente.

Ao término do período de estudo, o grupo que assistiu às comédias experimentou um aprimoramento de 10% em um teste destinado a medir a capacidade do coração de bombear oxigênio por todo o corpo.

O grupo demonstrou um desempenho superior também no transporte sanguíneo.

Reduz placas que se acumulam nas artérias

Foram conduzidos ainda exames de sangue para verificar biomarcadores inflamatórios que fornecem indícios sobre a quantidade de placa acumulada nas paredes dos vasos sanguíneos e o risco potencial de eventos cardíacos ou derrames.

Os resultados indicaram uma redução significativa desses marcadores inflamatórios quando comparados ao grupo de controle.

“A inflamação é uma parte substancial do processo de “aterosclerose”, no qual as placas se acumulam nas artérias. A terapia do riso poderia ser incorporada em instituições de saúde para pacientes com risco de problemas cardíacos”, sugere o médico.

É preciso rir ao menos 2 vezes por semana

Saffi sugere que os pacientes assistam programas de comédia, a shows de stand-up ao vivo, ou saiam mais para desfrutar de momentos alegres com amigos e familiares e, assim, desencadear boas risadas.

“As pessoas deveriam se esforçar para se envolver em atividades que as façam rir pelo menos duas vezes por semana”, orienta Saffi.

O cientista brasileiro mantém uma visão otimista e acredita que, em um futuro próximo, o riso poderá contribuir para a redução da dependência de medicamentos.

Os pesquisadores querem agora realizar mais estudos para obter conclusões mais sólidas sobre os efeitos do riso na saúde do coração.