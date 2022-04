Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-BBB Rodrigo Mussi, 36, segue agitado no Hospital das Clínicas conforme vai diminuindo a sedação. Segundo último boletim médico, na tarde desta quarta-feira (6) ele voltou a abrir os olhos e a apertar a mão dos familiares, mas o estado ainda é delicado.

“Continua evoluindo e reagindo. A família está confiante de que tudo ocorrerá bem. Continuem com energias positivas e orações”, diz o comunicado.

Nesta quinta-feira (7), Mussi passará por uma nova cirurgia na perna direita para retirar a gaiola que a sustenta para colocar uma haste. Ele já passou por uma outra na cabeça anteriormente.

“O monitor da cabeça foi retirado, o que é excelente. O despertar tem que ser controlado, o que os médicos estão fazendo e muito bem. Na quinta-feira será realizada a cirurgia para remoção da ‘gaiola’. Vamos continuar nessa corrente positiva, faz toda a diferença. Ele vai acordar em breve”, disse o irmão Diogo.

O advogado e irmão de Rodrigo tem concentrado as informações oficiais sobre o estado de saúde dele desde o acidente, ocorrido quando o ex-BBB estava no banco de trás de um carro por aplicativo. Apenas Rodrigo teve ferimentos, sofrendo traumatismo craniano e outras fraturas pelo corpo. Ele chegou a passar por duas cirurgias e continua em estado grave.

A Polícia Civil afirmou na segunda-feira (4) que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento nesta terça, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em entrevista ao Bom Dia SP (Globo), no dia do acidente, o motorista chegou a dizer que teria dormido no volante.