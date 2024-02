Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, torna-se pioneiro na região ao implementar a Telemedicina em sua rede de saúde. Essa nova modalidade de atendimento permite que pacientes realizem consultas com especialistas sem sair do município. Agendamentos já estão disponíveis através da Secretaria de Saúde.

A Telemedicina, já difundida pelo país, proporciona inúmeros benefícios ao possibilitar consultas virtuais, solicitação de exames e prescrição de medicamentos. Agora, na Unidade de Atendimento Especializado, os pacientes podem interagir ao vivo com especialistas, uma iniciativa trazida pela gestão do prefeito Zezão.

A primeira paciente a utilizar o serviço, Amanda, elogiou a praticidade e eficácia da Telemedicina, especialmente na área de psicologia. Inicialmente, as especialidades focam em psicologia e psiquiatria, em resposta à alta demanda municipal.

A Secretaria Municipal de Saúde monitorará de perto a qualidade do serviço, destacando a Telemedicina como uma complementação essencial para o atendimento aos munícipes.