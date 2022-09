Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ao contrário do que se pensa, estar bem mentalmente não está relacionado apenas ao psíquico, mas também ao bem-estar físico geral. O nosso cérebro, por meio de neurotransmissores, está conectado com todos os nossos órgãos, e isso, nos traz um alerta do cuidado com a nossa qualidade de vida, onde devemos manter o equilíbrio entre ações e emoções diariamente. Neste mês, a campanha setembro amarelo ganha destaque por tratar da prevenção contra o suicídio, incentivando atividades e ações que ajudem na saúde mental de modo geral.

Segundo a psicóloga da Geap Saúde, Luana Costa de Oliveira, muitas vezes cometemos o erro em considerar o cuidado em saúde mental algo isolado, que impactará apenas relacionamentos pessoais. A verdade é que a manutenção e um cuidado em saúde mental reverbera em todas as áreas da nossa vida. Quando não estamos bem, temos dificuldades no desempenho das nossas habilidades sociais, e essa condição pode impactar terceiros de diversas formas. Estar consciente de si, descobrir suas potencialidades e vulnerabilidades, é um gesto de carinho não somente conosco, mas com todos aqueles que nos relacionamos, seja ela uma pessoa próxima ou não.

É necessário compreender que o cuidado em saúde mental é algo simples, que pode ser feito todos os dias e em muitas vezes não irá requerer grandes movimentações financeiras.

“Se alimentar bem, cuidar do seu corpo por meio de exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, estar com amigos e familiares, aproveitar o final de semana pra tomar sol ou fazer uma caminhada, dedicar-se em atividades que te estimulem e te relaxem, já são pequenas atitudes que trazem um resultado positivo. Basta dedicar tempo. Não caia na cilada de resolver todo e qualquer desconforto com medicamentos, pois muitas vezes, o sintoma é apenas um alerta para algo maior”, enfatiza a psicóloga.

Na grande maioria das vezes, o suicídio está presente na última consequência de diversas angústias causadas através de instabilidades na saúde mental. Por isso, devemos nos alertar com determinadas alterações de comportamento de uma pessoa próxima, mesmo que pequenas, encaminhando para terapias adequadas, além de acolhê-la e compreendê-la, sem diminuir sua condição.

A campanha Setembro Amarelo foi adotada no Brasil pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), desde 2014, para dar visibilidade à importância de se discutir sobre o suicídio. São registrados cerca de 14 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Praticamente 100% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, especialmente quando não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.

Por muito tempo, falar sobre suicídio foi um grande tabu. E isso, assim como a dificuldade em buscar ajuda, a falta de conhecimento e de atenção sobre o assunto, condiciona barreiras para a prevenção. Lutar contra esse tabu é fundamental para que a prevenção seja bem-sucedida.

Busque apoio:

Ligue 188 para conversar com um voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV), a qualquer hora do dia, todos os dias, de forma gratuita.

Se identificar em alguém sintomas de depressão ou indícios de suicídio, ofereça suporte emocional e informe sobre a ajuda profissional.

Suicídio pode ser prevenido. Transtornos mentais têm tratamento. Procure ajuda.

Geap e o cuidado com a saúde mental

A operadora de autogestão Geap Saúde, fundação sem fins lucrativos que atua na promoção de assistência em saúde suplementar para servidores e empregados públicos, neste ano, enfatiza a esperança de dias melhores em campanha intitulada “O sol nasce para todos”.

Os beneficiários possuem a disponibilidade de diversos psicólogos e médicos psiquiatras em sua rede credenciada em todo o país, prontos para atender pessoas acometidas por doenças mentais.

Além disso, a Geap investiu no melhor sistema do mercado para consultas no conforto de casa. O programa, chamado de Telessaúde, já conta com psicologia e psiquiatria, além de 19 outras especialidades. Realizados diretamente pela área restrita do beneficiário no site oficial da Geap, os atendimentos têm agradado pela facilidade e fácil usabilidade do sistema.

A Geap Saúde

Geap Saúde – Conheça a fundação de assistência ao servidor público:

Desde 1945 cuidando da saúde dos servidores públicos ativos, aposentados e seus familiares, a Geap é uma das mais importantes operadoras de planos de saúde do Brasil para servidores e empregados públicos do Brasil. Em sua trajetória, a empresa tornou-se referência no mercado da saúde suplementar ao investir de forma pioneira num modelo assistencial focado na promoção da saúde, prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida dos assistidos.

Clique aqui para conhecer os planos oferecidos pela Geap.

A Geap é uma Autogestão em Saúde, uma fundação sem fins lucrativos. Por isso, toda sua arrecadação tem como único foco o melhor atendimento ao beneficiário. Com a modernização e despesa evitada conquistadas nos últimos anos de gestão da entidade, a Geap tem conseguido aplicar reajustes abaixo do aplicado no mercado e pela ANS.