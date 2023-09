A descoberta precoce de um tumor maligno ajuda na cura e no tratamento e agora deverá ficar mais fácil. Um scanner portátil de ultrassom em miniatura, colocado no sutiã, pode ajudar a detectar o câncer de mama mais cedo. O sistema é acoplado a uma tira flexível de polímero.

Em fase de aperfeiçoamento no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA), a invenção é significativa e indica um grande avanço para a ciência. Ela é capaz de identificar o câncer de mama nas fases iniciais, elevando as chances de sobrevida em quase 100%.

Em geral, o câncer de mama é detectado apenas nos exames de rotina, embora os médicos incentivem o autoexame diário, no caso das mulheres. No Brasil, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama em 2021, com um risco de 61,61 registros a cada 100 mil mulheres.

Dispositivo no sutiã

O dispositivo age como um rastreador e consegue detectar massas pequenas, de até 0,3 centímetros de diâmetro, enquanto o tamanho de um tumor em estágio inicial, até outros de 8 cm de profundidade.

“Mudamos o formato da tecnologia de ultrassom para ser usado em sua casa. É portátil e fácil de usar, e fornece monitoramento fácil e em tempo real do tecido mamário”, disse Canan Dagdeviren, professor e autor sênior do estudo.

Canan Dagdeviren disse que se inspirou na tia, Fatma Caliskanoglu, que morreu apenas seis meses depois de descobrir tumores agressivos de câncer de mama.

Sentada ao lado da cama da tia, o pesquisador esboçou sua ideia para o sutiã de ultrassom vestível.

O estudo

No estudo, os pesquisadores testaram o dispositivo do scanner portátil no sutiã de uma mulher de 71 anos com histórico de cistos mamários. Foi quando descobriram que ele identifica desde pequenos até grandes tumores.

O sutiã ultrassônico recebeu muitos elogios.

“Esta tecnologia proporciona uma capacidade fundamental na detecção e diagnóstico precoce do cancro da mama, o que é fundamental para um resultado positivo”, afirmou Anantha Chandrakasan, reitora da Escola de Engenharia de Massachussets.

Para a reitora, a tendência é avançar na tecnologia para aproveitar circuitos de baixa potência, algoritmos de IA (Inteligência Artificial) e sistemas biomédicos.

Atualmente há 265 linhas de medicamentos contra o câncer de mama.

Os pesquisadores planejam colaborar com empresas farmacêuticas para ver se o dispositivo pode avaliar a eficácia de um medicamento específico.

A equipe está agora trabalhando em uma versão mais portátil e acessível, com a esperança de criar um produto comercializado dentro de quatro a cinco anos.

Tendência mundial

Dispositivos semelhantes pioneiros estão sendo desenvolvidos na Nigéria, segundo a imprensa europeia, em que pesquisadores na área de robótica aproveitam o estudo o chamado Smart Bra.

O Smart Bra pretende ajudar a reduzir as taxas de câncer na Nigéria, onde o câncer de mama é o tipo mais comum.

Outros sutiãs tecnológicos vestíveis estão sendo desenvolvidos no México e na Suíça.

Veja o scanner de ultrassom no sutiã que pode detectar câncer de mama mais cedo