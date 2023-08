Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Atenção, terceira idade! Uma pesquisa comprovou que ser voluntário ajuda idosos a diminuir o risco de demência e mantém o cérebro dos mais velhos ativo. Os resultados dos estudos foram incríveis, e mostram que os participantes que se envolveram em atividades voluntárias, tiveram maiores pontuações em testes de memória e função executiva. Vamos ajudar o próximo?

Publicada pelos pesquisadores do Centro de Saúde da Universidade de Davis, Califórnia, o estudo teve 2476 participantes, com média de idade de 74 anos. Rachel Whitmer, autora principal, e Yi Lor, estudante de doutorado da Universidade, procuraram ligações entre o voluntariado e a função cognitiva da população mais velha.

A pesquisa indicou ainda que os efeitos positivos permaneceram visíveis mesmo levando em conta fatores como idade, sexo, educação, renda e modo de entrevista.

A pesquisa

Yi e Rachel buscavam compreender como o trabalho voluntário, quando realizado por idosos, pode afetar a memória e o risco de demência, por exemplo.

O ponto de partida foram mais de 2000 mil participantes do Kaiser Healthy Aging and Diverse Life Experiences Study e do Study of Healthy Aging in African Americans.

Diverso, o grupo tinha participantes de várias origens étnicas e raciais, com 48% de negros, 20% de brancos, 17% de asiáticos e 14% de latinos.

Benefícios

Muito significativos, os resultados surpreenderam a dupla. Aqueles que se voluntariaram várias vezes por semanas, demonstraram altos níveis de função executiva, indicam relação direta entre a frequência do voluntariado para benefícios cognitivos.

Embora, não seja possível entender como os mecanismos por trás desse funcionamento, os pesquisadores especulam que as atividades voluntárias fazem bem por diversos fatores.

Além de manter o idoso ativo, trabalha movimentos corporais, incentiva a interação social e preserva a saúde mental.

Para Rachel, o voluntariado não pode ser visto apenas como uma maneira de manter a memória ativa, mas também um grande projeto de envolvimento social e felicidade.

Já Yi explicou que com a descoberta, é possível pensar no voluntariado como uma intervenção direta e acessível para adultos mais velhos se protegerem contra o Alzheimer, por exemplo.

Benefícios para todos”

Segundo Donna McCullough, chefe de missão da Alzheimer’s Association, o voluntário também tem um outro lado muito importante, o benefício é para todos!

Ganha aquele que realiza o trabalho, mas também quem é ajudado. Com isso, é possível construir um vínculo entre comunidades diferentes, com positividade para todos.

Imagina, por exemplo, construir uma horta comunitária em um bairro que não tem acesso a esse tipo de iniciativa, bacana não é mesmo?

Nova meta

Agora os pesquisadores vão seguir com o desenvolvimento do estudo, e prometem aprofundar o campo de estudo, buscando ainda mais as interações entre o voluntário e os benefícios para a saúde.