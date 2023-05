Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), de 55, jamais desistiu de acreditar que vai caminhar e viver como era antes do acidente de carro, que a deixou sem os movimentos do pescoço baixo há 28 anos. Mara publicou um vídeo – que está viralizando nas redes – em que aparece andando com ajuda de um equipamento de tecnologia conhecido como exoesqueleto.

Chamado de Atalante, o equipamento funciona como um suporte para que pessoas com algum tipo de paralisia possam ficar de pé, eretas, e se moverem em diversas direções com os braços livres. Mara quer trazer o equipamento o Brasil e ajudar pessoas como ela.

“Não sou a mesma pessoa depois de testar esse equipamento! Quero dividir essa conquista com vocês e dizer que vamos trabalhar MUITO para trazer essa tecnologia para o Brasil!”, escreveu Mara Gabrilli na legenda do vídeo postado no Instagram. (assista abaixo)

Emoção e dor, misto de sentimentos

No vídeo, é possível ver o sacrifício que é para a senadora erguer o corpo e conseguir fazer esforço para dar os comandos que o aparelho exige.

Ao mesmo, tempo ela não para de sorrir. É como se fosse a expressão dela dizendo: “Eu disse! Para quem confia, nada é impossível”.

“Estou MUITO feliz com os resultados dos testes. São 28 anos desafiando a inércia e a gravidade desde que quebrei o pescoço, sempre trabalhando para resgatar movimentos. Chegar ao momento de andar com o auxílio de uma tecnologia que usa a força do meu próprio corpo é a prova de que todo esforço valeu a pena”, reagiu Mara.

Como funciona

Em missão de três dias em Nova York, nos Estados Unidos, a parlamentar experimentou o equipamento, que teve a estrutura criada por uma startup francesa.

O equipamento funciona com uma programação que permite inclinar, sentar, levantar e andar.

No perfil dela, no Instagram, Mara explica que foi convidada a testar o aparelho.

Segundo a senadora, os testes foram realizados, na última semana, acompanhada da Dra. Linamara Battistela, professora titular de Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da Rede Lucy Montoro de Reabilitação.

Parceria para o Brasil

A senadora está determinada a trazer esta tecnologia para o Brasil e permitir, assim, que mais pessoas tenham oportunidade de ir além dos sonhos, conseguindo voltar a caminhar.

“Nosso objetivo é concretizar uma parceria para o compartilhamento dessa tecnologia no Brasil”, disse Mara.

Os “Walk Centers” idealizados por ela seriam locais que funcionariam como centros de condicionamento físico ou de ginástica para pessoas com e sem deficiência.

O equipamento foi criado por estudantes de engenharia da startup francesa Wandercraft.

A disposição dos fundadores é oferecer uma estrutura que ajude não só pessoas com mobilidade física reduzida completamente, mas também auxilie na recuperação de pacientes que tiveram sequelas de acidente vascular cerebral (AVC), doença de Parkinson, lesão medular esclerose múltipla, traumatismo crânioencefálico, entre outros.

Para auxiliar na autonomia do usuário, o Atalante tem uma tecnologia em que controla o equilíbrio.

Assista ao momento emocionante de Mara Gabrille andando com ajuda do exoesqueleto: