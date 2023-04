Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Impressionante! O tratamento de um médico brasileiro fez um paciente, de 68 anos, que estava com câncer em fase final, ter a remissão completa! A doença já tinha se espalhado para os ossos, a vesícula e outros órgãos. Agora ele terá de fazer acompanhamento, mas já pode comemorar a vida saudável novamente.

O tratamento inovador e o caso clínico foram apresentados pelo médico e pesquisador brasileiro Marc Abreu, na 38ª edição do Congresso Anual da Society for Thermal Medicine, em San Diego, nos Estados Unidos.

“Um ponto muito importante é que, com esse tratamento, não só eliminamos o câncer, mas também a fonte do câncer. Temos a erradicação das células-tronco cancerígenas e a neutralização das moléculas sinalizadoras, que são as moléculas que levam ao desenvolvimento e depois a recorrência do câncer”, explicou o médico Marc Abreu.

O tratamento

Em julho de 2021, o paciente Scott Miller, então com 66 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata estágio IV. Logo a doença se espalhou pelo corpo.

Por seis meses, ele foi tratado com a tecnologia BTT, que realizava a indução das proteínas de choque térmico pelo cérebro por intermédio do aumento da temperatura de forma controlada. Após cinco sessões, Scott foi salvo!

“A redução de expressão da proteína de choque térmico está associada com câncer, doenças neurológicas e o envelhecimento. Para o tratamento de câncer, além da mudança da carga termodinâmica, utilizamos frequências diferentes durante a indução com o objetivo de atuar em áreas distintas”, afirmou o médico.

Segundo o especialista, esse tipo de proteína é encontrada em quase todos os organismos vivos. “A modalidade é a mesma que usamos no tratamento de doenças neurológicas, mas a receita é diferente”, afirmou.

Como Scott melhorou

O paciente passou por cinco induções em seis meses. Durante o período, não realizou tratamento adicional, como radioterapia ou quimioterapia, e não sentiu nenhum efeito colateral.

“Na primeira indução, já senti algo diferente. Com isso, me mudei temporariamente de Los Angeles para Miami, onde fica o Instituto Médico BTT, para dar continuidade ao tratamento. Depois do tratamento, meu radiologista ao rever os meus exames me informou que inacreditavelmente é como se eu nunca tivesse tido câncer”, relatou Scott Miller.

Após a remissão do câncer, Miller continuará sendo acompanhado a cada seis meses no Instituto Médico BTT, e passará por baterias de exames por três anos.

O médico brasileiro

Formado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), especialista em termodinâmica cerebral e frequências termorregulatórias, Marc Abreu atua nos testes com o BTT há algum tempo.

De acordo com ele, o BTT, chamado de túnel térmico cerebral, foi desenvolvido por ele na Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

