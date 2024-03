A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, divulga as inscrições para o Programa de Residência em Reabilitação Física (RRF), para o ano letivo de 2024. Ao todo, são ofertadas 4 vagas e as inscrições seguem até o dia 9 de abril.

As vagas estão distribuídas entre as especialidades oferecidas pelo programa, sendo elas Fisioterapia Respiratória (uma vaga); Fisioterapia Ortopédica (duas vagas); e Fisioterapia Neurológica (uma vaga). A Residência é destinado a graduados em Fisioterapia, com diploma reconhecido pelo MEC obtido há, no máximo, três anos. O objetivo é aprimorar e capacitar os profissionais para atuarem na promoção, proteção e recuperação da saúde.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma remota, por meio do preenchimento do formulário eletrônico, disponível AQUI. A taxa de inscrição é de R$ 150,00. O processo seletivo será composto por três etapas: Prova Escrita/Múltipla Escolha (eliminatória); Análise de Curriculum Vitae (classificatória); Prova Prática e Arguição (classificatória). O resultado final será divulgado no dia 29 de abril.

Confira o edital nº 01/2024 AQUI.