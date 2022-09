Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (20) o primeiro registro de teste para diagnóstico de varíola dos macacos no Brasil. O kit molecular, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), já está disponível no Paraná.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Sesa-PR), o kit deve ser implementado nos próximos dias. Havendo a suspeita da doença, os pacientes devem procurar uma unidade de saúde, relatar os sintomas para que então as equipes façam a coleta do material para análise.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a mudança afetará principalmente os planos de saúde, que passam a ser obrigados a disponibilizar o exame. Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o exame já eram concedidos.