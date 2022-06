Veja quais remédios podem ser consumidos durante o tratamento da Covid

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Apesar de a Covid-19 já não ser mais uma doença nova e causar apenas sintomas leves na maioria dos pacientes já vacinados, ainda resta muita dúvida sobre como tratar a condição. Se no início da pandemia muitos medicamentos foram cogitados para lidar com a infecção (cloroquina e ivermectina, por exemplo, foram alguns dos remédios testados e descartados), com a imunização, a solução para o quadro leve é simples.

Como as demais doenças virais, o tratamento da Covid-19 é sintomático, ou seja, são indicados medicamentos voltados para amenizar os sintomas da infecção. “A gente pode entrar com alguns remédios para dar conforto ao paciente: anti-inflamatórios, analgésicos, antialérgicos, corticoides nasais. Tudo isso pode ser usado para melhorar os sintomas, mas não há comprovação de que vão diminuir o tempo de manifestação da doença”, ensina o clínico geral Lucas Albanaz, coordenador da Clínica Médica do Hospital Santa Lúcia Gama.

Os anti-inflamatórios e analgésicos mais comuns são o ibuprofeno, a dipirona, o diclofenaco, a nimesulida e o paracetamol. Antialérgicos e corticoides nasais devem ser receitados pelo médico.