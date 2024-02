Uma molécula com potência para tratar o câncer foi encontrada no veneno de uma aranha brasileira, do tipo caranguejeira, que habita o litoral do estado de São Paulo. Mais que isso: o método é simples e barato!

Obtida por um processo inovador, a molécula é extraída diretamente do veneno da Vitalius wacketi. A substância foi capaz de eliminar células de leucemia em testes in vitro.

“Nós sintetizamos a molécula e observamos que a versão sintética mantém a atividade antitumoral detectada na toxina natural do veneno”, afirmou Pedro, cientista do Laboratório de Toxinologia Aplicada do Butantan.

Sintetizando a molécula

A pesquisa é uma parceria do Instituto Butantan e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

A substância é sintetizada a partir da união de duas moléculas já conhecidas e feita pelo grupo do pesquisador Pedro Ismael da Silva Junior.

Em desenvolvimento há mais de 20 anos, a descoberta já ganhou patente e está pronta para alcançar novos estágios de desenvolvimento.

Matando células cancerígenas

Um dos grandes diferenciais do composto criado pelos pesquisadores é a apoptose, a morte programada das células tumorais.

Dessa maneira, a célula se autodestrói de forma controlada e não causa nenhuma reação inflamatória.

“A morte por necrose é uma morte não programada na qual a célula colapsa leva a um estado inflamatório importante. Já na apoptose a célula tumoral sinaliza ao sistema imune que está morrendo, para que ele remova posteriormente os fragmentos celulares”, explicou Thomaz Rocha e Silva, pesquisador do Einstein.

Método barato

Thomaz disse ainda que já existem outras estratégias no mercado que induzem a apoptose, mas são tecnologias com grande investimento e demandam tempo para produzir.

Já a nova molécula produzida no Brasil é muito mais simples e barata, o que pode facilitar a ida do produto ao mercado.

“Outra vantagem é que, devido ao baixo peso molecular, não há problema de imunogenicidade – quando uma substância estranha no organismo provoca uma reação do sistema imune”, disse Pedro.

Nos testes, o composto foi eficaz contra células leucêmicas resistentes até mesmo a quimioterápicos.

Outros tipos de câncer

Agora, o próximo passo do grupo é fazer testes em células de câncer de pulmão e de ossos.

Os cientistas também querem testar a substância em células humanas saudáveis, confirmando assim que não há toxicidade.

O grupo, que quer licenciar a tecnologia para uma empresa capaz de produzi-la em larga escala, já fez um estudo de mercado.

“Já fizemos um mapeamento de potenciais interessados e estamos em contato com algumas empresas. Isso poderá acelerar o estudo para que ele se torne um produto e possa chegar mais rápido aos pacientes”, disse o diretor de inovação do Butantan, Cristiano Gonçalves.