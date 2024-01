Quatro pessoas foram presas, na manhã deste sábado (6), suspeitas de envolvimento na explosão de um banco em Diamante D’Oeste, no Oeste do Paraná. As capturas foram realizadas em três sítios e áreas de mata, entre as cidades de Missal e Ramilândia.

Segundo a Polícia Militar, uma ação rápida e coordenada da corporação desarticulou a quadrilha que invadiu a agência bancária na madrugada desta sexta-feira (5).

Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos estava com um mandado de prisão em aberto e possui uma “imensa ficha criminal”. Com os suspeitos, foram apreendidas 11 armas de fogo, explosivos e dois veículos. Por causa dos explosivos, o Esquadrão Antibombas foi acionado. A equipe está pousando em Cascavel e deve seguir para Missal.

Mais informações serão divulgadas pela Polícia Militar durante a tarde, em coletiva de imprensa.