As universidades estaduais de Londrina (UEL), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar) estão com inscrições abertas até outubro para os próximos vestibulares, com um total de 5.650 vagas nas diferentes áreas do conhecimento. As provas dos processos seletivos serão aplicadas em Curitiba e em 17 cidades do interior paranaense, nos meses de outubro, novembro e dezembro, conforme o cronograma de cada instituição de ensino superior.

Nas quatro universidades, as vagas são ofertadas para 228 cursos de graduação em nível de bacharelado e licenciatura e cursos com duração mais curta para a formação de profissionais tecnólogos, modalidade que atende demandas específicas do mercado de trabalho. As possibilidades de atuação para os tecnólogos abrangem áreas como tecnologia e segurança da informação, radiologia, gestão hospitalar, gestão ambiental, educação, entre outras.

As vagas estão distribuídas em câmpus localizados em Curitiba e em mais 15 cidades: Bandeirantes, Cornélio Procópio e Londrina, no Norte do Estado; Guarapuava, Irati e Prudentópolis, no Centro-Sul; Chopinzinho e Coronel Vivida, no Sudoeste; Paranavaí e Loanda, na região Noroeste; Apucarana, no Vale do Ivaí; Campo Mourão, no Centro-Oeste; Jacarezinho, no Norte Pioneiro; Paranaguá, no Litoral; Pitanga, na região Central; e União da Vitória, no Sul do Paraná.

O diretor de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Osmar de Souza, destaca a importância da educação e a qualidade do ensino na rede estadual de universidades. “A educação superior é um pilar essencial para o crescimento pessoal e para o desenvolvimento econômico da nossa região, de forma que o Paraná segue comprometido em assegurar que as universidades estaduais ofereçam um ensino de excelência, com infraestrutura moderna e professores qualificados”, afirma.

Em setembro, serão abertas as inscrições para os vestibulares das universidades estaduais de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste). Juntas, as sete instituições de ensino superior, ligadas ao Governo do Paraná somam, atualmente, 69.290 estudantes matriculados em cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e de tecnologia.

COTAS – As universidades estaduais contam com políticas afirmativas voltadas para o ingresso de estudantes do nível médio da rede pública, pessoas com deficiência e alunos autodeclarados negros, incluindo também aspectos de vulnerabilidade econômica. O objetivo é contribuir para a inclusão desses grupos que historicamente têm menos oportunidades de acesso à educação superior. A reserva de vagas pelo sistema de cotas sociais e raciais varia entre 30% e 50% do total de vagas disponíveis em cada instituição de ensino.

FEIRAS DE CURSOS – Para auxiliar os estudantes de nível médio na escolha dos cursos de nível superior, a Unespar iniciou nesta terça-feira (6) uma mostra de profissões. O evento segue até quinta-feira (8) com programação simultânea em Curitiba e nos câmpus acadêmicos de Apucarana, Campo Mourão, Loanda, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. A expectativa é reunir um público superior à edição do ano passado, que atraiu 6.500 visitantes.

Na quinta-feira (15), será a vez da UEL, em Londrina, abrir o câmpus para uma feira de profissões e cursos. O objetivo é que os estudantes do ensino médio conheçam as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária nas várias áreas do conhecimento, assim com as ações de inovação tecnológica realizadas no ambiente acadêmico.

Serviço:

Vestibular das universidades estaduais do Paraná 2024/2025

Unicentro

Inscrições: até 8 de setembro

Vagas: 1.140 vagas em 62 cursos

Provas: 13 de outubro, em Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga, Prudentópolis, Cascavel e Londrina

Edital e outras informações AQUI

UEL

Inscrições: até 9 de setembro

Vagas: 1.994 vagas em 53 cursos

Provas: 17 e 18 de novembro, em Londrina

Edital e outras informações AQUI

Unespar

Inscrições: até 14 de outubro

Vagas: 1.741 vagas em 84 cursos

Provas: 8 de dezembro, em Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória

Edital e outras informações AQUI

UENP

Inscrições: até 20 de outubro

Vagas: 775 vagas em 29 cursos

Provas: 1º de dezembro, em Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho

Edital e outras informações AQUI