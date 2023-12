Um grave acidente com um ônibus deixou um morto e 36 feridos na noite desta sexta-feira (22), na BR-376, em Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. O veículo coletivo saiu do Mato Grosso do Sul e tinha como destino o litoral. Na altura do km 375, o ônibus bateu em um GM Corsa e tombou na pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 37 pessoas tiveram ferimentos, sendo que uma delas não resistiu. Cinco pessoas foram socorridas em estado grave e 31 sofreram ferimentos leves. A vítima que não resistiu estava no carro de passeio.

O acidente aconteceu por volta das 22h30 e a BR-376 foi totalmente interditada até às 4h30 deste sábado (23). Equipes de resgate de Telêmaco Borba, Ponta Grossa, Ortigueira, Reserva e Imbaú ajudaram no atendimento da ocorrência.