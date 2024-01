Uma aposta feita no Paraná acertou os cinco números no concurso 6352 da Quina, sorteado neste sábado (27). O ganhador fez o jogo em Colorado, no Norte do Paraná, e divide o prêmio com apostadores de Baldim (MG) e Mauá (SP). Cada um levou R$ 978.904,43, sendo todos jogos simples.

Números sorteados: 57-05-22-29-54

Outras cinco apostas do Paraná acertaram quatro números. Antonina, Curitiba e Pinhais ganharam R$3.251,03. Uma de Curitiba, que apostou oito números, embolsou R$ 13.004,12. E uma de Quinta do Sol, com seis números, levou R$ 6.502,06.

Para o próximo concurso da Quina, na segunda-feira (29), o prêmio é estimado em R$ 700 mil