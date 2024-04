Aconteceu na última quarta-feira (10), a formatura do curso de Mecânica Automotiva (mecânico de freios, suspensão e direção de veículos leves), através da Carreta do Conhecimento.

O curso foi promovido pela Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego e Agência do Trabalhador de Ibaiti, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR).

O curso teve carga horária de 96 horas com turmas no período da tarde e noite. O participantes receberam uma bolsa de R$600,00 pago em 2 parcelas.

A formatura aconteceu na Casa da Cultura com a participação da secretaria de planejamento Karina Peté, representando o prefeito Dr. Antonely Carvalho, o presidente da Câmara Municipal André Zanineti de Matos, o vereador Samuel da Silva, a vereadora Vera Lúcia Siqueira dos Santos, Juliano Barbosa representante do secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda Mauro Morais, Rogério Rodrigues da Silva, gerente da Agência do Trabalhador de Ibaiti representando a secretaria Municipal do Trabalho e Renda Zélia Aristides de Carvalho e demais autoridades, formandos e familiares.