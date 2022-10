Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um carro foi atingido por um trem na tarde desta sexta-feira (7) em Rolândia, no Norte do Paraná. O veículo que estava com uma família dentro foi arrastado por aproximadamente 100 metros.

De acordo com a Polícia Militar (PM) as vítimas conseguiram escapar antes da batida e ninguém ficou ferido durante o acidente. O carro ficou com a lateral destruída com o impacto da colisão.

Caminhonete é atingida por trem

Uma caminhonete foi atingida por um trem ao cruzar a linha férrea na manhã de quarta-feira (05) em Apucarana, no Norte do Paraná. Ninguém ficou ferido, mas a imagem e os barulhos da batida impressionam.

Veja o acidente: