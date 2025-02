Um engavetamento envolvendo três veículos deixou uma pessoa ferida na tarde de ontem (8) na PR-092, no km 292 mais 500m, em Siqueira Campos/PR. O acidente ocorreu por volta das 14h, próximo a um trecho em obras com sistema “Pare e Siga”.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz Atego 2425, um caminhão VW 9.150 E Delivery e um Jeep Renegade. O caminhão Mercedes-Benz, conduzido por J. D. S. (66 anos), que seguia no sentido Quatigua – Siqueira Campos, colidiu na traseira do caminhão VW, que estava parado devido ao “Pare e Siga”. O impacto fez com que o caminhão VW, conduzido por J. V. (41 anos), atingisse a traseira do Jeep Renegade, conduzido por O. D. O. (62 anos).

O condutor do caminhão VW, J. V., sofreu ferimentos e foi encaminhado pela equipe de resgate da EPR ao pronto-socorro de Siqueira Campos. Os outros dois condutores não se feriram e foram submetidos ao teste do etilômetro, com resultado 0,00 mg/l para ambos.

A PRE sinalizou o local do acidente e realizou o croqui para investigação das causas do engavetamento. O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente estava em obras e contava com sinalização de “Pare e Siga”.