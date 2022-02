Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Warner Bros. Pictures divulgou o primeiro trailer do filme Elvis, o tão esperado drama musical que explora a vida e a música de Elvis Presley e mergulha na complexa relação do astro do rock and roll com seu enigmático empresário, Coronel Tom Parker. Dirigido por Baz Luhrmann, com roteiro de Luhrmann, Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner, o filme tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 14 de julho.

Para interpretar icônicos artistas da música no filme, Luhrmann contou com a cantora e compositora Yola, como Sister Rosetta Tharpe; o modelo Alton Mason, como Little Richard; o texano de Austin, Gary Clark Jr., como Arthur Crudup; e a artista Shonka Dukureh, como Willie Mae “Big Mama” Thornton.

O trailer do filme pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube com/watch?v=0vXTcMkSzdI

O longa é protagonizado por Austin Butler, que interpreta Elvis, e tem Tom Hanks no papel de Coronel Tom Parker.

A história investiga a complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde a ascensão do cantor à fama até seu estrelato. A história tem como pano de fundo a evolução da paisagem cultural e a perda da inocência na América. No centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e influentes na vida de Elvis, a esposa Priscilla Presley, vivida por Olivia DeJonge.