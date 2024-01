A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira (11), em Jacarezinho, um homem por tráfico de drogas que estava evadido do sistema prisional.

De acordo com a PM, policiais receberam informações de que um homem estaria realizando comércio de entorpecentes, enviando as drogas para o município de Ourinhos, através de mototáxi.

Após realizarem diligências, os policiais militares conseguiram localizar a casa de onde as drogas eram enviadas. No local, a equipe de Operações com Cães encontrou maconha.

Após a identificação do suspeito, foi constatado que ele estava evadido do sistema prisional. O homem teria se beneficiado de uma saída temporária no natal, porém não retornou, o levando ainda a danificar e remover o sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências