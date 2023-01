Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nelson Cardozo, primeiro secretário a ser anunciado pelo prefeito Marcelo Palhares em dezembro de 2020, logo após as eleições, pediu desligamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jacarezinho, que passa a ser comandada desde esta terça-feira (dia 3) pela assistente social Eliandra Gonçalves. A nomeação da nova Secretária foi publicada na edição do Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (2).

“Quero agradecer ao Nelson pelos relevantes serviços prestados à Secretaria e a Jacarezinho, e desejar boa sorte em seus próximos desafios”, disse Palhares, ao noticiar a substituição. Cardozo é figura conhecida e respeitada no meio social em Jacarezinho por vasta atuação na área, tendo sido presidente da APAE, responsável pela implantação do programa Geladeira Solidária no município e também um dos diretores da Casa de Apoio e do Projeto Mateus 25.

Na oportunidade, o prefeito dá as boas vindas à secretária Eliandra, que terá a tarefa de manter e aperfeiçoar os trabalhos desenvolvidos na primeira metade do mandato. “Teremos uma secretária qualificada e experiente, que nos ajudará muito na questão afeta à Assistência Social. Ainda temos problemas nessa área tão importante e muitas pessoas para auxiliar no suprimento de necessidades básicas”, conclui o Prefeito.

Qualificação Técnica

Eliandra Gonçalves é formada em Serviço Social há 22 anos, atuante na área de gestão da Assistência Social por 15 anos, foi secretária de Assistência Social em Chavantes e Ourinhos.

Possui experiência na execução das ações de proteção social básica (Cras e SCFV), proteção social especial de média e alta complexidade, Vigilância Socioassistencial, execução financeira e orçamentária da assistência social e monitoramento das ações com o terceiro setor.