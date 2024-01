“O Presente” estreia em 27 de fevereiro, às 20h, no Conjunto Amadores de Teatro (CAT) de Jacarezinho. William Bilches, jornalista e influenciador digital, apresentará o Talk Show, criado e dirigido por ele em conjunto com artistas da região.

Ao todo, serão 10 sessões ao longo de 2024. Haverá números musicais, entrevistas e games. Mas a atração principal será o quadro “10 reais ou um presente surpresa” que revelou o apresentador na rede social Instagram. No entanto, o público pode esperar novidades como o quadro “Quem é esse jacarezinhense?”, que destacará, a cada sessão, a história de uma personalidade local.

Giovana Ferrari vai cantar na estreia junto com o apresentador. A jovem cantora vai inaugurar a “Caixa Surpresa”, outro quadro especial. Além dela, vários cantores regionais, dançarinos, personalidades e influenciadores digitais terão espaço para mostrar suas produções no Talk Show. “Convidei pessoas que o público vai amar conhecer. Todos eles contribuem com a história de Jacarezinho de alguma maneira. Por isso, são presentes para nossa cidade”, explica William Bilches.

De acordo com o apresentador, todas as dinâmicas terão participação do público e pelo menos 100 presentes serão entregues durante as duas horas de Talk Show. “Será a maior novidade na área cultural para nossa cidade em 2024. Quem for assistir poderá sair do espaço com um presente especial”, afirma.

William adianta, ainda, que nessa mistura de jornalismo e entretenimento em um só lugar o público será surpreendido o tempo todo. “Preparei um roteiro de tirar o fôlego. Vai ser algo memorável. Não percam! O Presente será uma oportunidade para a família se reunir em um dia especial, de celebração e emoção. Espero todos vocês no CAT”, convida.