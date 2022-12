Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Funcionários da Fazenda Adelaide, localizada no bairro Gleba Laranjinha, no município de Ribeirão do Pinhal/PR, encontram por volta das 8h desta quarta-feira (28), na PR-436, um carro acidentado à margem da rodovia com o motorista em óbito no interior do veículo (Hyundai).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Célio Inácio Pinto, de 68 anos. Ele estaria retornando da casa de sua cunhada em Ribeirão do Pinhal/PR para Andirá/PR, município onde residia, quando o veículo saiu da pista e atingiu uma árvore. O acidente teria ocorrido por volta das 23h de ontem (27).

O corpo do motorista foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho/PR.