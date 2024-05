Um ônibus que transportava 20 passageiros caiu no rio Moika, em São Petersburgo, na Rússia. O acidente resultou em pelo menos três mortes, conforme relatado pela mídia russa. Imagens da situação mostram o momento em que o ônibus colide com um carro antes de cair da ponte. As informações são do Mail Online.

No registro, é possível ver o veículo fora de controle no sentido contrário da pista. O ônibus bate no carro e colide com a ponte antes de cair na água.

Segundo o Mail Online, três pessoas morreram, enquanto outros seis estão em estado grave em estado grave. Seis pessoas conseguiram sair por conta própria.

O motorista do ônibus foi levado pela polícia local para ser interrogado. O caso continua em investigação.

Testemunhas auxiliaram no resgate após ônibus cair dentro de rio

De acordo com o Mail Online, testemunhas pularam no rio e subindo no teto do ônibus, que afundava lentamente, para auxiliar nas operações de resgate. Além disso, as testemunhas também contribuíram, lançando anéis de bóia salva-vidas e oferecendo ajuda enquanto um barco nas proximidades também prestava assistência.

As equipes de resgate conseguiram retirar várias pessoas através da escotilha do teto do ônibus, enquanto outras foram resgatadas por barcos no rio Moika.

Veja o momento em que o ônibus cai dentro do rio