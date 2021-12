Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, vestido de Papai Noel, morreu neste domingo (12) enquanto participava de uma carreata de Natal na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Carlos Rogério da Costa, tinha 70 anos, e estava em cima de um caminhão quando se desequilibrou. O homem caiu e ainda foi atropelado pelo veículo.

De acordo com o portal ND+, Carlinho, como era conhecido, participava da ação de Natal há 20 anos. O homem percorria as ruas dos bairros Poncinho e Margem Esquerda entregando doces e brinquedos para crianças. Neste domingo, o idoso saiu de casa vestido de Papai Noel às 8h.

Por volta das 10h40 houve o acidente na rua Pedro Simon. Após cair de cima do caminhão, o rodado acabou atingindo o Papai Noel. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.