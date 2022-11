A estrutura de uma bola gigante de Natal caiu sobre o corpo de um trabalhador, na tarde desta segunda-feira (14), na Praça da Bíblia, no Centro de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba. A vítima ficou ferida e fazia a instalação na parte interna da estrutura, de acordo com testemunhas.

O trabalhador foi atendido por uma equipe do Siate e encaminhado para o hospital.

A decoração faz parte da programação de natal da cidade metropolitana..

Em nota, a Prefeitura de Araucária informou que as decorações do Natal estão sendo montadas e instaladas por empresas terceirizadas que venceram os processos de licitações e que o funcionário atingido pela estrutura que caiu passa bem.

Leia na íntegra:

“A Prefeitura de Araucária informa que todas as decorações do Natal Iluminado estão sendo montadas e instaladas por empresas que venceram licitações que seguiram as regras para esse tipo de contratação, sendo que boa parte dos serviços ainda estão em execução, sendo de responsabilidade dessas contratadas que os trabalhos ocorram dentro do que foi previsto nos editais de concorrência, principalmente com relação a contratação de mão de obra e uso de EPIs.

Dito isto, a Prefeitura de Araucária informa que está acompanhando, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, o incidente ocorrido nesta tarde de segunda-feira, 14 de novembro, durante a montagem de uma dessas decorações, sendo que – conforme informação prestada pela executora do serviço – passa bem o funcionário que se machucou durante o incidente.

No mais, informamos que será aberto procedimento interno para verificar as circunstâncias do acidente, sendo prematuro qualquer tipo de informação adicional neste momento.”