Um acidente entre dois caminhões resultou na morte de um motorista, na noite desta segunda-feira (29), em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná. O condutor do veículo, que ficou preso nas ferragens, não percebeu uma fila da BR-376, que foi formada devido a um incêndio em um veículo no km 553, na pista sentido Curitiba.

Com o impacto, a cabine do caminhão ficou completamente destruída e o caminhoneiro chegou a receber os primeiros atendimentos médicos. Segundo o portal aRede, os socorristas conseguiram entubar a vítima, porém, o homem não resistiu às paradas cardíacas.

A rodovia chegou a ficar interditada por aproximadamente 6 horas devido ao incêndio. A fila chegou a 12 quilômetros na Rodovia do Café.